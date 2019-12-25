在〈旭集〉9大餐區取食，宛如置身日本美食一條街，有一種「穿街走巷」的樂趣。（圖／姚舜）

〈旭集〉日料自助餐廳的菜式幾乎全數在客人面前現場烹調料理，包括〈蛤蜊吸物〉、〈鮭魚石狩鍋〉都不例外。（圖／姚舜）

台北信義區再增重量級和食日料吃到飽的BUFFET自助餐廳，非常擅長經營自助百匯自助餐廳的饗賓餐飲集團繼〈饗食天堂〉與〈饗饗〉自助餐廳之後，再創和食日料BUFFET品牌〈旭集 和食集錦〉搶吃到飽商機，開在台北信義區〈遠東信義A13〉9樓的新餐廳並自即日起試營運，預計於12月31日正式開幕，這是饗賓餐飲旗下第7個餐飲品牌，也是第4個BUFFET品牌，更是集團第40家門市，饗賓總經理陳毅航表示，此象徵集團進入新的里程碑。

〈旭集〉的日式燒烤不是用瓦斯或電，而是用明火炭烤，這點一般BUFFET自助餐廳做不到。（圖／姚舜）

〈旭集〉標榜不只讓客人吃到飽，更要「吃到寶」，所以取餐檯上有許多高成本食材，圖為法國的蛾螺。（圖／姚舜）

〈旭集〉不用粉調製芥末醬，而是以整支山葵現磨現製。（圖／姚舜）

〈旭集〉取餐檯上的食物菜式，都以個人化分量呈盤，保持了菜式的完整度並能兼顧衛生與美觀。（圖／姚舜）

〈旭集〉很強調「互動性」，在取餐檯前廚師會和客人互動說明菜式。（圖／姚舜）

〈旭集〉的烤香魚是用炭火烤製，形色味完全不遜於獨立經營的日料餐廳。（圖／姚舜）

一般自助餐廳不易嘗到〈炭烤牛舌〉，〈旭集〉不但到吃得到，且烤功可與燒烤名店pk。（圖／姚舜）

〈和牛蒲葉燒〉在〈旭集〉取餐檯上可以自由取食無限享用。（圖／姚舜）

白鰻的價格一直在漲，在〈旭集〉卻可以〈鰻魚飯〉吃到飽。（圖／姚舜）

在〈旭集〉可以嘗到廚師現做的各式握壽司。（圖／姚舜）

〈旭集〉的握壽司選擇多樣，其中炙燒松葉蟹、炙燒天使紅蝦、炙燒和牛、炙燒鰈魚鰭邊肉握壽司不容錯過。（圖／姚舜）

〈旭集〉甜點區除各式西餐，更有形色搶眼的和果子，非常吸引人。（圖／姚舜）

〈旭集〉的甜點種類多樣紛陳，圖為〈黑糖饅頭〉與〈銅鑼燒〉。（圖／姚舜）

〈旭集〉的用餐區分不同裝潢設計，可滿足不同客層需求。（圖／姚舜）

〈旭集〉日料BUFFET餐廳的裝潢設計與裝置不俗，展現一股名店氣韻。（圖／姚舜）

饗賓旗下〈饗食天堂〉、〈饗饗〉與〈旭集和食集錦〉，已陸續插旗台北信義區的ATT 4 FUN、微風信義，以及遠東信義A13，3家自助餐廳加總坪數超過千坪，每個餐期可接待客人超過900位，此不獨顯示了饗賓餐飲經營BUFFET自助餐廳的實力備受百貨公司肯定，預料也將使信義區內設有自助餐廳的觀光飯店備感競爭壓力。

陳毅航說，饗賓創〈旭集 和食集錦〉並「不是再開一家BUFFET餐廳」，而是希望「以BUFFET的經營型態切入日本料理市場」，提供食客有別傳統和食日料體驗。陳毅航並表示，國人對日本料理情有獨衷，而饗賓從經營〈饗饗〉的成功經驗中察覺，高品質的自助餐在市場上仍有成長空間，因此決定以日本料理為主題再創全新BUFFET品牌，並延續〈饗饗〉的定位，爭取中高端食客認同。

斥資1.4億元打造的〈旭集 和食集錦〉，占地350坪、規畫有288個客席座位，並設計有9個 餐區，並以「一區一名店」的概念舖陳。「旭」字是「九」＋「日」，餐廳取名為「旭集」，就是指9個日料餐區的集合。

因為面積「遼闊、加上建築物本身關係延長了動線，所以〈旭集〉的設計師這回除以圭藻土牆、竹編、實木、花窗等和風元素營造日本風情，更以「街道」概道設計舖陳取餐區和動線，食客在餐廳內取餐，除了面對食材與菜式的「豐盛感」，廚師現場烹調的「臨場感」與向客人親切解說的「互動感」，還有一種「穿街走巷」的「遊逛感」，傳遞了享受自助餐的新體驗，頗有幾分「走馬看花」的觀光樂趣。

〈旭集 〉的9大餐區是按日本料理烹調料理的方式規畫分區，包括：「麗酌」（Sake Bar)、「生盛」（現點生魚片）、「巧鮨」（懷石小點、現作握壽司）、「澄甘」（甜點區）、「醞炙」（燒烤區）、「和揚」（炸物）、「旨燒」（鐵板區）、「汁煮」（鍋物），以及「旬炊」（蒸物）等。

「日本料理餐廳作麼作，旭集就怎麼作」，這是〈旭集〉非常想要告訴客人的重點。這樣的理念可以從一些小地方與細節看出饗賓「志在千里」的用心與企圖。

就以芥末醬為例，坊間不少日料店為了省成本，多用芥末粉取代山葵供客人取用，在〈旭集〉則是直接將整支山葵放在客人面前由廚師現磨，眼見為真、完全假不了。

「現做」，是當代BUFFET自助餐廳的「標配」，只是有些業者是「在後場廚房做」，而〈旭集〉的蒸、煮、炒、炸、烤，全部都是「赤裸裸、活生生」的在客人面前完成，連烤物都是用炭火炙烤而非瓦斯或電。這些細節，聽起來容易，殊不知除要投資器材設備、考慮到消防安全外，廚藝人員「若無三兩三」，也無法克竟全功，在客人面前自信展演。

〈低溫玫瑰鴨胸佐澄醋〉、〈海鮮琥珀球〉、〈炙燒鮭魚肚〉、現握的〈炙燒長鰭鮪魚握壽司〉、〈炙燒松葉蟹握壽司〉、〈炙燒和牛握壽司〉、〈炙燒鰈魚鰭邊肉握壽司〉、〈明太子手羽先〉、〈炭烤牛舌〉、〈烤鰻魚飯〉假日晚餐限定)、〈千層豬排〉、〈和牛可樂餅〉、〈花枝紫蘇雲丹揚〉、〈炸生蠔〉、〈蛤蜊吸物〉、〈鮭魚石狩鍋〉、〈柴魚湯海鮮泡飯〉，還有〈白蝦釜飯〉、〈鮑魚土瓶蒸〉，以及好吃好看的和洋果子，〈旭集〉切入「美食一級戰區」台北信義區有備而來，不只讓客人吃到飽，更標榜讓食家饕客「吃好吃巧吃到寶」。

(工商 )