中國人民銀行（簡稱人行）25日表示，臨近年底財政支出力度擴大，銀行體系流動性總量處於較高水準，25日繼續不開展逆回購（附賣回）操作。據此計算，單日將淨回籠人民幣（下同）500億元。

香港信報25日報導，人行23日進行500億元14天期逆回購（附賣回），24日則暫停操作；另據路透統計，本周人行公開市場共有800億元逆回購（附賣回）到期，分別落在25日和26日，規模為500億元和300億元。

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