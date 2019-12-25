人行續停逆回購操作 10:312019/12/25 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行（簡稱人行）25日表示，臨近年底財政支出力度擴大，銀行體系流動性總量處於較高水準，25日繼續不開展逆回購（附賣回）操作。據此計算，單日將淨回籠人民幣（下同）500億元。 香港信報25日報導，人行23日進行500億元14天期逆回購（附賣回），24日則暫停操作；另據路透統計，本周人行公開市場共有800億元逆回購（附賣回）到期，分別落在25日和26日，規模為500億元和300億元。 (工商 ) #人行 #逆回購 也許您會感興趣 推薦閱讀 降低融資成本 人行LPR報價不變 04:092019/12/21 話題觀察 穩年末資金 人行5天撒近兆人幣 04:092019/12/21 話題觀察 人行最新LPR報價 按兵不動 04:092019/12/21 全球財經 人行將加快完善債券違約處置機制 12:222019/12/24 財經 人行：債市違約風險續暴露 關注融資平台 17:062019/12/24 財經 人行：明年債券違約風險仍大 04:102019/12/25 全球財經 人行啟動60億人民幣CBS操作 04:102019/12/25 全球財經 A股估值低位 優選大陸平衡基金 04:102019/12/25 投資理財 財經熱門新聞 科技大老爆偷情美魔女 鹹濕對話曝 網驚嚇 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 即時 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 即時 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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