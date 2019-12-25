行動通訊科技日新月異，第五代行動通訊（5G）世代即將來臨，料將帶來更高品質的視聽娛樂、智慧城市等各式創新應用發展。為滿足金融市場投資需求，富邦證券發行連結台股重量級行動通訊科技的ETN-富邦行動通訊N（020012）上周於證交所掛牌。

證交所表示，今年4月底首批ETN上市以來，多檔績效表現優異，其中富邦證券的首檔商品-富邦特選蘋果N（020000）截至12月24日收盤價，相較於發行價累計漲幅達13.2％，且日均成交量值也一直保持領先地位。

新上市的富邦行動通訊N，主題設定明確，從證交所上市股票中選取國內的手機中央處理器上市品牌廠以及包括通信網路業、通訊設備、網通、電信服務等產業個股，經流動性及財務穩健兩大指標篩選後，選取市值前10大成分股包括智邦、聯發科、中磊、智易、中華電、啟碁、友訊、兆赫、眾達-KY及台揚。

證交所表示，富邦行動通訊N的發行價格為5元，訂價親民，投資門檻低，有利投資人保有資金運用的靈活性。該檔ETN發行期間長達10年，其標的指數固定在每年4月進行定期審核，以確保指數成分股與時俱進並符合所設定的主題及標準。期望掌握行動通訊及數位科技趨勢的投資者，可考慮將這檔ETN納入投資組合。

(工商 )