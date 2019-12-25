三立電視今年承辦「台中后里麗寶」、「台中太平」及「花蓮太平洋觀光節」跨年，旗下家族頻道總動員，執行全台灣三大場跨年，目前都已進入倒數籌備階段。花蓮跨年24日又再公布彩蛋倒數嘉賓，今年在大陸靠偶像劇人氣竄升的王子邱勝翊，獨家要留花蓮陪歌迷倒數迎新年，王子粉絲們立馬發起應援團；另台中太平跨年主持人于美人在跨年夜挑戰載歌載舞，近來忙著錄特別節目、當發言人又要準備跨年演出的她，被大家笑稱「美人好忙」。

2020台中跨年太平現場由于美人、蔡昌憲、許志豪聯手主持，三位特地組「壹陸伍」團體首度在跨年合體表演，于美人透露都靠紅人榜錄影空檔趕緊練習，練唱時遭蔡昌憲和許志豪虧是「Free天后」，于美人笑說自己是同樣一首歌竟然每次唱的Key都不同，還會因天氣而有所差異，加上最近真的身兼多職，就怕喉嚨使用過度會在跨年時「失聲」，唯一法寶就是每天自製燕窩來護嗓。

王子擔任倒數嘉賓。（三立提供）

2020花蓮太平洋觀光節跨年晚會特別邀請王子擔任倒數嘉賓，此次跨年是他睽違兩年後再次擔任倒數嘉賓，他受訪時透露，之前打球扭傷腳踝，差點就要忍痛退掉通告，所幸積極地接受治療後恢復得很好，近期也密集地展開舞蹈訓練，預計將演唱在英國拍攝MV的單曲〈在妳心裡打個卡〉，這首歌除了生日音樂會之外，鮮少在公開場合演唱，也將在這次跨年重新編曲呈現。花蓮跨年將由三立台灣台、MTV及洄瀾電視現場直播。

(中時 )