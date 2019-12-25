吃魚的益處多多，魚肉中含有大量的優質蛋白、優質脂肪、微生素和礦物質，營養師表示，高血脂的患者吃魚能降血脂、防動脈硬化，但要注意進量避免加工魚製品以及內臟。

根據《營養老爸聊配餐》報導，營養師于仁文表示，高血脂的患者當然能吃魚，但卻不適合吃鹹魚、臘魚、燻魚等加工魚製品，因為這類魚在加工過程會使用大量食鹽，而攝取過量的鈉，則會影響體內鉀鈉平衡和血管彈性，易誘發高血壓、動脈硬化等疾病，且醃製魚的過程中，可能也會導致對身體有好處的營養DHA、EPA流失。

營養師也指出，魚類很營養，但患有高血脂的人應避免食用魚腦、魚籽、魚肝等內臟，因為膽固醇過高，可能會加重高血脂的狀況。營養師說，對於高血脂、中風的患者來說，吃魚是很好的，因為魚肉富含許多優質蛋白、礦物質（磷、鉀、鋅等）、不飽和脂肪酸（DHA、EPA）具有降血脂、預防動脈硬化等功效，對心血管疾病有好處。

營養師也建議，為了減少營養流失，烹調魚類最好採用清蒸、水煮的方式，若吃不慣清淡口味的人，可以先用低溫煎魚，然後放入湯、調味料燒製。

(中時電子報)