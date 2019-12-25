國民黨上午召開「民進黨暗黑網軍續集」記者會，由蔡正元副秘書長、張顯耀副祕書長兼發言人、新黨不分區立委候選人邱毅共同主持，邱毅拿出電子郵件，證明民進黨不僅與南風「南風整合行銷公司」網路專案有合約，而且「合約在走」，網軍拿民進黨的錢不僅修理前副總統呂秀蓮、副總統候選人賴清德、連台北市長柯文哲的網軍也在殲滅之列。

邱毅說，網軍形容呂秀蓮是「祖母綠，你不要以為自己是皇太后或老公主」，這樣的說法太羞辱人了吧？邱毅拿著南風行銷公司對呂秀蓮的攻擊資料問呂秀蓮，「你嚥得下這口氣嗎 真的是老太后或老公主嗎 」？

邱毅並指，針對賴清德，網路封號為賴功德，從南風行銷公司給民進黨中央的報告可看出賴功德的源由。他們口中的賴功德教大家帶皮吃香蕉然後虧他，並說賴要修改一例一休頭腦不清 ，怪不得賴清德初選求蔡英文的網軍不要攻擊他。

針對柯文哲部分，蔡正元則說，在對民進黨去年10月到11月底的報告中，網軍列出敵帳號，列柯文哲網軍林大韓(貝殼放大）a880338 等，要檢舉這些網軍帳號，要讓他們進入水桶被刪除，也就是說柯文哲網軍暴露在民進黨中央用錢聘請的專業網軍雷達範圍內。

邱毅則提醒卡神楊蕙如，看了內容，就知道民進黨只在利用她沒有信任她，對她利用並監測，他呼籲楊蕙如勇敢出面當汙點證人，以免最後成為尹清楓第二。

張顯耀說，綠營網軍不僅害了外交官蘇啟誠，還對自家人下手。

民進黨中央不只授權南風公司，還定期舉行工作會議，讓民進黨暗黑網軍作業，提供修正與企劃方案，也許覺得黑的不夠，民進黨在下指導棋，他要求民進黨中央出面說清楚，更要求黨中央交出楊蕙如。

(中時 )