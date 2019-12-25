台中市長盧秀燕25日為中火做出重大宣示，強調為了守護中部人的健康，為了捍衛中部的天空，有我在，煤（沒）得商量，依據《空氣汙染防制法》規定，為杜絕火力全開及落實《台中市管制生煤自治條例》，市府決定對於中火二號機、三號機操作許可證予以廢止。

「我說到，一定會做到！」盧秀燕上午在低碳辦公室會議前宣布，台電中火生煤使用量在今年11月27日已超過「台中市管制生煤自治條例」規定的1104萬公噸，環保局經過兩次稽查，分別處以300萬元和600萬元罰鍰，限期改善。

盧秀燕抨擊，環保局在23日第三度稽查，發現中火仍然繼續超量燃煤，三度違規，情節重大，台中生煤管制條例這部法律已經在2016年 1月通過生效，有4年的緩衝期，中火卻依然違法超標，持續超量燃煤，身為百分之百國營事業，知法犯法，尤其不應該！

她強調，為了確實執法，也為了維護民眾的健康和權益，台中市政府別無選擇、必須依法行政，宣布：「廢止中火兩部機組操作許可證」。

「中火超標就是超標！違法就是違法！」盧秀燕表示，如果台中市政府不執法，就變成我們包庇、我們違法，所以我們別無選擇，必須依法行政。

她說，廢止中火二部機組操作許可證的相關規定及執行細節，由環保局、法制局、新聞局三位局長向外界說明。

盧秀燕說，執政的責任，不但要以身作則守法，更要堅持守護民眾的健康和改善環境的汙染，絕對不能打折扣；也不能找任何理由拖延或怠惰，否則就是違法失職。

她語氣強硬的表示，中火是全國最大發電廠，過去數十年來，我們發電貢獻度也最大，不讓中火減煤，實在沒道理。

盧秀燕表示，今年新的市政團隊認真治理，好不容易空汙才改善二、三成；前幾天環保署空保處才稱讚台中的空氣品質是八年來最好的，未來，台中市會繼續努力；也拜託火，不要再讓中部人用肺發電！還我們一個清淨的天空！

(中時 )