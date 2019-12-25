台灣第一枚民間自製發射衛星用商業火箭，即將要在台東達仁鄉南田村首度發射? 負責這項計畫的「晉陞太空科技公司」昨晚在推特發文，並PO出火箭「飛鼠一號」已上發射架照片，顯示火箭已蓄勢待發，但因太過低調神祕，到底何時會發射?也造成國內軍事科技圈熱議。

根據「晉陞太空科技公司」推文，這枚自製火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里。雖然與外國商業火箭規模相比顯得渺小，但是對國內來說已是最大規模的計劃。

軍事圈內不少專家看了照片後也大驚，有專家表示，火箭外型與美國潛射三叉戟彈道飛彈非常類似。而且以目前該公司公布的數據，已經具有彈道飛彈的雛型。

照理說，國人自製火箭陞發射升空，這項代表我國太空科技重要的重要新里程碑，應該要引起舉國關注，但是發射計畫因低調異常，連當地民眾都不知住家附近有火箭發射場而引發爭議造成發射暫緩。

於台東達仁鄉靠近阿塱壹古道旁的南田部落安朔橋下，興建完成布滿綠色建築的神秘工地，引起當地部落居民議論，昨天終於被證實，該地是晉陞太空科技公司太空探測火箭試射場，預計本月27日發射首枚太空探測火箭，未料消息一傳出引發部落不滿抗議，火箭發射將因此暫緩。

台東達仁鄉南田村神秘基地證實為火箭試射場，但當地部落未同意使用,預計27日發射的探空火箭將暫緩。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

由於這處基地地點與興建過程相當保密，部落居民以為是中科院九鵬基地的延伸，直到召開部落會議，邀請「晉陞太空科技公司」說明探測火箭發射，大家才知道這綠色建築是晉陞太空科技公司探測火箭試射場。

董事長陳彥升表示，火箭基地發射火箭是商業應用，目標也是朝向國際商業應用，以發射衛星及科學儀器為主，但絕對不會是軍事的用途，對當地環境不會造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果南田村民接受未來此處將會是公司常態試射場。

陳彥升解釋，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

(中時電子報)