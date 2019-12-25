環科(2413)近幾年深耕車用電子產品，成果逐漸顯現，應用於車用通訊(CAN)的車用電源管理與電動車自動照明、電池充電已導入美國電動車大廠與日本車廠，預估2020年將擴大產品線規模，新一代77GHz及79GHz毫米波雷達系統產品亦已量產出貨日系車廠，隨著車用產品出貨放量，以及網通相關電源產品穩定成長，環科預估，明年業績會比今年好。

環隆科技主要產品為變壓器及電源供應器，近幾年公司飽受大陸人工成本高漲及消費性產品衰退影響，營運陷入谷底，不過公司啟動轉型，鎖定車用、工業及網通等立基型產品佈局，其中車用產品佈局效益已逐漸見到成果，裝置於後保除桿24G四合一防撞系統BSD(盲點偵測雷達)已順利成為日本本田(Honda)供應商，新一代77GHz及79GHz毫米波雷達已於2019年量產出貨給日系車廠，裝配於旗下所有車款，並於今年導入日本汽車電子Tier 1大廠進行驗證中，預計2020年可完成測試成為其標準ADAS系統之關鍵模組；應用於車用通訊(CAN)的車用電源管理與電動車自動照明及電池充電領域已導入美國電動車大廠與日本車廠，而環科亦建立符合AEC-Q200規範之車用變壓器產品線，預計2020年將擴大產品線規模。

除車用產品明年可望放量下，環科變壓器銅線寬頻通訊G.fast技術產品線今年營收較去年成長36.6%，後續隨電訊運營商更換設備，比例將持續增加，未來公司也將配合美國通訊IC廠開發完成新世代代G.mgfast產品；在電源產品線部分，環科持續往高功率密度產品佈建，繼今年導入美國第一大網路設備廠後，預計2020年可再導入美國第二與第三大網路設備廠，並於日本市場導入防災緊急通訊系統，成為公司明年營運的另一項動能。

電器設備新產品方面，環科變壓器產品線陸續導入日本家電大廠，預計2020年第3季量產貢獻營收，而電源產品線亦導入日本馬達大廠，應用於符合新世代環保法規冷媒(R600a)之製冰機，配置於歐美品牌大廠電冰箱，預估2020年第2季開始量產。

目前電源、變壓器及資通訊產品(含車用倒車雷達及代工)等各約佔環科營收30%。

環科今年前3季稅後虧損為1.07億元，每股淨損為0.85元，累計前11月合併營收為33.18億元，年減5.54%，在新產品進入收割期下，環科表示，明年業績會比今年好。

(時報資訊)