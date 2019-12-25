宇峻(3546)開發的手遊《三國群英傳M》開始進入暖身，從上周開始舉辦首場「義勇兵體驗營」玩家見面會，到本周繼續舉辦台中場及台北場，持續吸引老玩家回流，隨著行銷活動的啟動，內資買盤再次回籠，今天盤中登上漲停重新站上百元之上，創下去年5月21日以來新高。

《三國群英傳M》為宇峻最著名IP，未改編成手遊前的端遊累計註冊用戶超過2000萬人，單月同上人數達7～8萬人，端遊版本台灣及大陸部分累計營收已經超過40億元，加上海外市場高達50億元。

這次仍由智冠(5478)子公司遊戲新幹線與宇峻聯合發行，排定明年1月封測，預期3月上市，行銷、客服及金流將由遊戲新幹線及智冠負責，為2020最受矚目的年度大作，法人預估未來單月可望挑戰上億元的營收。

宇峻11月營收雖然滑落至0.77億元，年減27.1％，但在台北資訊月銷售虛寶福袋的挹注之下，預期12月營收將有所回升，但上一季有新遊戲行銷費用大增，第4季將恢復正常，推估單季營業利益可望創下年度高峰，獲利優於去年同期及今年第3季，有望挑戰6季以來高點。

明年除了《三國群英傳M》外，《拉斯維加斯娛樂城》表現穩定，《寶島娛樂城》將有改版，讓休閒遊戲收入更為穩定，單機遊戲《三國群英傳8》預計2020年下半年發行，整體而言，2020年在大作挹注下，法人預期獲利將呈現爆發。

(時報資訊)