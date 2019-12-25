國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜昨上台製美式脫口秀網路節目，和主持人大談時事議題，大談「愛情摩天輪、是否對不起高雄人、兩岸議題」等年輕人關心的話題。對此，有網友就從蔡宋韓3人都上過博恩，就以3點分析韓國瑜具備哪些總統特質的優勢，並強調，他這一票就投給韓國瑜了。

韓國瑜昨上台製美式脫口秀網路節目，和主持人大談時事議題，談及「愛情摩天輪、迪士尼樂園、是否對不起高雄人、兩岸議題」等年輕人關心的話題。韓國瑜也無所顧忌直球對決。節目首播期間，最高吸引5萬人同時在線觀看。節目播出10小時更吸引逾90萬人次觀看。此外也衝上Google熱門搜尋多達1萬筆、Youtube台灣地區熱門影片第1名。

對於蔡宋韓3人都上過博恩。有網友在批踢踢論壇發文，「今天之前我都還在猶豫要投給哪個候選人，看完博恩的韓國瑜專訪，我下定決心，明年總統大選，這票一定下給韓國瑜。客觀分析韓國瑜具有哪些總統特質：

第一、能夠帶動群眾熱絡氣氛。

第二、即使面對台下廣大韓黑，仍然化為能量，即使可能貽笑大方，也沒有包袱

第三、擁有流利的英文能力，出訪完全不用煩惱擔心，比起面對群眾我們祭出拒馬展的執政黨，台灣更需要的是韓總統！

(中時電子報)