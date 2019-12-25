曾策畫網路攻擊包括高通在內等美國科技巨頭的大陸駭客於平安（Yu Pingan，音譯），在美國服滿18個月刑期後，目前已返回大陸，並且在上海一間高中教授網路安全相關課程。

路透社獨家報導，大陸駭客於平安2017年8月於加州洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）被捕，美國聯邦調查局指控他策畫網路攻擊，包括手機晶片供應商高通（Qualcomm Inc.）、遊戲開發商銳玩遊戲（Riot Games）、航天航空與國防公司太平洋科學材料有限公司（PacSci EMC）等美國企業都成為受害者，於平安也坦承犯行，隨後在聖地牙哥聯邦拘留中心服刑18個月，並在今年2月被判有罪。

路透社直擊，現年39歲的於平安返回大陸後，目前任教於上海一間公立職業學校上海市商業學校，教授2門基礎電腦課程，其中一門是「網路安全英語」。美國官員指出，於平安被捕前就是在這間學校任教。

根據法庭文件，於平安策畫的網攻行動中，包含使用一種稱為「Sakula」的罕見軟體工具，能讓駭客從遠端控制被鎖定的電腦。這個惡意軟體和過去10年來幾起惡名昭彰的駭客攻擊都有關聯，包括美國醫療保險巨頭安森公司（Anthem Inc.）被駭，導致數百萬人醫療紀錄外洩；另外受害者也包含美國人事管理局（Office of Personnel Management，OPM），讓數百萬聯邦政府雇員個資外流。

在於平安的案件中，銳玩遊戲表示公司沒有任何資料被偷，高通則拒絕回應，太平洋科學材料未回覆。當時大陸外交部回應稱不清楚於平安的案子，並且重申堅決反對任何形式的網路攻擊。

除了刑期，美國聯邦法院也判處於平安向5間受害公司賠償近110萬美元（約新台幣3,314萬元）的賠償金，不過罰金可分期繳納，每月繳付100美元（約新台幣3,013元）即可，推算下來，於平安必須繳上900年才能完全繳清，於平安的辯護律師華倫（Jeremy Warren）表示，「對於一名大陸學校教師，沒有真的付款期望。」

(中時電子報)