北韓近期動作頻頻，甚至揚言將送美國「聖誕大禮」，讓許多美軍官員揣測北韓恐又將試射洲際彈道飛彈或衛星等挑釁行為，不過美國總統川普認為，或許北韓最高領導人金正恩真的要送一個美麗的花瓶，作為反對飛彈測試的和平象徵。

對於北韓揚言要送美國「聖誕大禮」，美國總統川普認為，或許北韓最高領導人金正恩真的要送一個美麗的花瓶，作為反對飛彈測試的和平象徵。

據美國有線新聞網（CNN）報導，正在海湖莊園度聖誕假期的川普並不太擔心北韓的「聖誕大禮」，但被問到對於平壤若試射飛彈作為聖誕禮物的話應如何處置，川普表示他反而認為那時金正恩可能真的會送上一瓶美麗的花瓶，做為反對測試飛彈的象徵，「我可能收到一瓶花瓶，我可能收到一份來自金正恩的好禮，你不知道，你永遠也不知道」。

川普在海湖莊園向海外美軍視訊通話時表示，「我們終究會知道他們到底要送我們什麼樣的驚喜，我們也會成功地處理，就來看看到底會發生什麼事」。

北韓外務省負責對美事務的副相李泰成先前曾警告，隨著北韓向美方發出的年底對話期限逼近，若華府對北韓制裁的談判毫無進展的話，「屆時美國會收到什麼樣的『聖誕禮物』，將依據美方行動決定」。

雖然美國太平洋空軍指揮官布朗（Charles Q. Brown）認為，北韓口中的「禮物」可能會是試射長程彈道飛彈，但CNN先前報導引述一名匿名消息人士指出，北韓發射如衛星、洲際彈道飛彈等挑釁行為的機率其實「非常低」，這類行徑不僅對身為平壤兩大貿易夥伴的大陸與俄羅斯而言可能都算太過挑釁，更可能讓今年與川普核談判的成果全部付諸流水。

(中時電子報)