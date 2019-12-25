2020大選迫在眉睫，各黨的總統候選人也應明確表達自己的政見，在第一場電視政見發表會中，韓國瑜與蔡英文兩人正面交鋒，過程唇槍舌劍、精采絕倫；而今日將迎來第二場政見會，三人又將有甚麼樣的攻防呢？

總統蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜在第一場政見發表會中互有攻防，而比起蔡英文的頻頻看稿，韓國瑜更顯得發揮流利，在三聲「中華民國萬歲」中激起強烈的支持；而宋楚瑜則是中規中矩，不受另外兩人你來我往的影響，平穩地發表政見。

今日政見會三人互有重點，蔡英文總統連任競選發言人廖泰翔表示，蔡總統會陸續闡述其他各項領域的政績和政策，以盡可能不重複為原則，把各面向的重要施政及願景，盡可能重點向國人報告。今天剛好是韓國瑜就職一週年，蔡總統期望在政見會上聽到的，不是只有選舉口號。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新表示，韓國瑜對國政議題的準備是全面性的，配合主題鎖定，再臨場發揮；在上周第一場政見發表會主攻打貪，今天下午預訂則是主攻經濟議題、反滲透法，除了提出相關政策，也期望蔡總統正面且具體回應各界質疑其「美化版」的經濟數據。

宋楚瑜則是強攻民進黨立院黨團欲強勢通過的《反滲透法》，宋也在昨日晚間透露，他將會再度於政見會上表達自己對於兩岸關係的看法。

(中時電子報)