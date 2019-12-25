台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於1月12日在台北小巨蛋盛大登場，精采卡司再度公布，包含任賢齊、蘇慧倫、鼓鼓、白安。久違台北演唱的任賢齊，擁有許多正能量歌曲，在不同世代造成迴響，因此特擔任「紅白大使」要帶領大家衝向新的一年，但他卻苦惱表示：「因為演出時間有限，在選歌上很掙扎，每一首都想唱給大家聽。」許久未參與電視錄影的蘇慧倫也相當期待，「會重溫一些熟悉的歌曲，喚回大家的青春記憶。」鼓鼓和白安則會帶著新作品在《紅白》再次陪大家歡度除夕夜。

正在「齊蹟世界巡迴演唱會」的任賢齊，這次登《紅白》雖然選歌選得很掙扎，仍努力從歷年歌曲中精挑細選，希望喚醒大家心中的那一首任賢齊，他也用自己的經典歌曲送上祝福：「希望大家在新的一年都能『再出發』！」明年出道將滿30周年的蘇慧倫，特別期待在《紅白》能遇上黃子佼等老朋友，她更透露除了帶大家重溫經典歌曲外，也會獻上最新單曲，同時也請歌迷期待30周年的新專輯發行。

蘇慧倫期待遇見老友。（台視提供）

即將準備迎接農曆新年，任賢齊提到：「農曆新年將和恩師蟲哥在工作中度過了，這也是一種團圓！」但他強調工作結束也會趕回家和家人團聚。蘇慧倫祝福大家：「希望都能和自己親愛、心愛的人團聚！」鼓鼓感性地說：「平常工作太忙，想趁農曆新年好好陪伴家人。」白安想好好利用新年假期，為自己安排一場旅行，至於去哪裡到時候看心情決定，她也祝福大家：「鼠年都可以健康快樂！」

(中時 )