前總統馬英九（右五）25日早上為立委林為洲（右四）站台。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（左二）25日早上為立委林為洲（右二）站台。（莊旻靜攝）

（10:55更新內文）前總統馬英九和新竹縣第一選區立委候選人林為洲，為湖口總統候選人韓國瑜與林為洲的湖口競選總部揭牌，馬英九讚美林為洲在國會有戰力、在地又接地氣，也稱許林為洲阻擋「反滲透法」的努力，直言強行通過反滲透法如綠色恐怖超越白色恐怖。

馬英九致詞時表示，2周前立院舉行反滲透法公聽會，條文範圍廣泛、內容模糊，「什麼叫做境外敵對組織？滲透來源？這都不是法律上確定名詞」，刑事法律一定要很明確，然而卻只有民進黨版本，且案子到立院也無討論， 31日還想要全力通過，「這還是民主國家嗎？」

馬英九又指出，反滲透法受影響對象可能包含台商、台眷、台生，也可能所有到大陸旅行的人，「民進黨以前不是反對白色恐怖嗎？它這個綠色恐怖要遠超過白色恐怖！」、「覺得好像恢復戒嚴，恢復動員戡亂時期！」馬英九也說，林為洲在公聽會主持很好，有戰力。

馬英九也說，他交接給蔡英文總統時，邦交國還有22個，如今只剩15個，在蔡任內斷交的國家遠超越過去30年的總統，稱呼蔡為「斷交總統」，「一點也不過分！」

馬英九隨後受訪，被問及監察委員陳師孟欲約詢曾辦馬英九洩密案的法官一事，馬英九也批評「這是非常嚴重的干預司法」，因為說要了解法官的心證，但法官的心證就是司法獨立審判非常重要的領域，「這不能由外界來干預！」

馬英九也說，他最遺憾的是司法院長和總統都沒有吭聲，「這非常嚴重」，他也質疑「蔡總統不是剛上任就推動司法改革，她改革什麼東西啊？改革了半天，司法被干預到這個程度，她好意思再做下去嗎？」

馬英九、新竹縣長楊文科、花蓮市長魏嘉賢、湖口鄉長林志華等人都出席揭牌儀式，林為洲表示，湖口是藍營大本營，也是第一選區選票最多之處，他此次競選均無任何文宣，也沒有動員，卻聚集許多鄉親，他這次選舉關東旗也僅10支，都透過電子如臉書、line宣傳，打一場環保選舉。

林為洲也表示，他過去多次選舉，也知道最後兩周是對手開始抹黑的時刻，不過他也呼籲鄉親務必支持總統候選人韓國瑜、國會要過半。

(中時 )