台北市長柯文哲說，自己都不知道要請假。（王英豪攝）

台北市長柯文哲就職五周年記者會25日舉行。媒體提問30日起將請假為民眾黨輔選，柯文哲表示他都是看報導才知道，市府預算都還沒過，自己都不知道要請假。（王英豪攝）

台北市長柯文哲就職五周年記者會25日舉行。媒體提問30日起將請假為民眾黨輔選，柯文哲表示他都是看報導才知道，市府預算都還沒過，自己都不知道要請假。（圖文／王英豪）

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