柯：自己都不知30日將請假輔選 12:252019/12/25 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲主持就職五周年記者會。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲說，自己都不知道要請假。（王英豪攝） 台北市長柯文哲就職五周年記者會25日舉行。媒體提問30日起將請假為民眾黨輔選，柯文哲表示他都是看報導才知道，市府預算都還沒過，自己都不知道要請假。（王英豪攝） 台北市長柯文哲就職五周年記者會25日舉行。媒體提問30日起將請假為民眾黨輔選，柯文哲表示他都是看報導才知道，市府預算都還沒過，自己都不知道要請假。（圖文／王英豪） (中時 ) #請假 #柯文哲 #輔選 #自己 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲台中掃街 直呼要超越藍綠 16:142019/12/21 政治 柯：正在當官的 看起來都不太正常 17:132019/12/21 政治 柯轟蔡 高雄負債現象蔓延全國 00:572019/12/22 政治要聞 柯P建議 看板掛最多的不要選 04:102019/12/23 地方新聞 沼田幹夫估台灣選情 柯P：看看就好 12:232019/12/23 政治 民眾黨將成包袱？柯P：總統、立委分開投票困難 10:242019/12/24 政治 5成5市民滿意柯P執政 交通、環保滿意度攀升5年新高 14:492019/12/24 政治 郭台銘：相信柯文哲的話 晚上不用睡覺了 21:512019/12/24 政治 柯文哲就職5年 5成5市民滿意 04:102019/12/25 地方新聞 柯文哲施政表現六都墊底 學姊：給他一段時間 12:172019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。