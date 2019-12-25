今年五月宣告與音樂人兼老闆的男友鍾成虎分手的「文青女神」陳綺貞，十二月二十一日深夜被本刊直擊，與一名中年眼鏡男在台北市忠孝東路三段密會，兩人不但「唇槍舌戰」打得火熱，眼鏡男的手還猴急地在女神肉體上游移，更上演看似「頂撞」的愛情動作戲橋段，最後小倆口回到女方住處，繼續共度甜蜜時光。

CTWANT 封面故事》直擊！文青女神遇上猴急男 陳綺貞深夜喇不停

不少演藝圈的女神級人物也都喜歡戴眼鏡的斯文男子；張懸今年3月宣布懷孕，但堅不透露男友阿維長相，僅放上蠑螈照片讓人自行想像。直到7月，阿維樣貌在本刊鏡頭前曝光，他戴著眼鏡的憨厚模樣，引起不少討論。

情史豐富的陳意涵，去年宣布雙喜臨門，挺肚下嫁交往一年多的金鐘導演許富翔，年初生下寶寶後，夫妻倆感情仍如膠似漆，近期還攜手登上陸綜《幸福三重奏2》大放閃光，戴著眼鏡的許富翔寵妻無極限，被觀眾網友認為是新一代超好老公的典範。

劉若英於2011年下嫁大陸商人鍾小江，２年後才曝光老公正面照。戴著眼鏡的鍾小江外型粗獷，曾多次陪著劉若英來台會親友，兩人育有一子，至今感情甜蜜。

(中時電子報)