國民黨總統參選人韓國瑜接受網路脫口秀節目《博恩夜夜秀》專訪，開頭自嘲「你們最愛的韓導來了」，引發關注。對此，有網友問及，韓是不知狀況還是高度很高？有網友則回應，他敢上博恩還怕人家笑嗎？他說韓會「看場合說話、也敢讓人家酸跟自嘲」，這兩點至少是可以給韓肯定。

韓國瑜上《博恩夜夜秀》，就先高喊「大家最喜歡的『韓導』來囉！」一開始便展現親和力。主持人博恩問要稱呼他為「韓總」或是「韓導」時，韓國瑜表示，那就韓導到底！大家開心！

網友stockeye在PTT發文指出，韓國瑜上台自稱韓導，是已經忘我，還是忘記底下都是嘲笑他。他說要是蔡英文，應該沒辦法自稱蔡蟑螂或是蔡母X，更不說陳情抗議的直接用國家機器架走，怎可能這樣搞笑讓台下諷刺，「韓導真的猛，猛到我覺得，你是不知狀況？還是高度很高？」

對此，網友Beanoodle則回應表示，他敢上博恩還怕人家笑嗎？他說韓開場就有說，他也知道觀眾都是討厭他的。該網友問及，蔡英文有這種氣度可以開玩笑？他說韓會看場合說話，也敢讓人家酸跟自嘲，這點至少是可以給肯定！

另外也有許多網友紛紛表示「你覺得蔡英文敢自稱蔡媓嗎」、「蔡英文先自稱小菸再說啦」、「蔡如果能自稱空心我就投她」、「韓已經活在自我的境界」、「韓導是多難聽？最多是諷刺而已」、「菸粉如果這樣被講早就出征博恩了」、「臉皮厚啊，連白紙黑字這種鬼東西都講的出來，自嘲一下沒什麼大不了吧」。

(中時電子報)