中國股市今年來擺脫頹勢，上演「破底翻」行情，帶動國內投信發行的陸股基金，今年1~11月平均繳出近三成報酬。進入2020年，陸股是否有機會更上層樓？投資人應不應該趁勝追擊？法人表示，陸股本益比目前低於長期平均值，仍具投資價值，適合採取定期定額策略，分批布局。

美中貿易戰從談判破局到進入和解協議階段，帶動中國股市今年谷底翻揚，一甩去年大跌的頹勢。以中小型股為主的創業板、中小板與深證成指，表現最為活躍，累計到12月20日，漲幅約四成左右；而以大型藍籌股、國企股為主的上證指數，也有近兩成的漲幅。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，儘管今年來漲幅不小，陸股目前本益比還是低於長期平均值。以上證指數為例，本益比為14.2倍，都不及5年平均的15.9倍、10年平均的14.9倍，代表估值沒有過高的問題，具長期投資價值。

尤其對於中國本地投資人來說，隨著信用市場正規化發展，以及官方政策對於地產投資的限制，收益較好的金融商品越來越少。常見的房地產，未來預期收益已落至5%以下，其他如：債券型基金預期為4~6%、銀行一年期理財商品為3.5~4.5%，凸顯股權型基金的吸引力。

張帆指出，中國本地的偏股型基金，持有5年的滾動式平均年化報酬區間，預期落在8~15%，平均約10%左右，優於上述的房地產、債券、銀行理財、信託、P2P等主要金融資產，未來將吸引越來越多的資金青睞。操作策略上，張帆建議，投資人應採取定期定額方式。主要考量企業盈餘正打底回溫、人行維持穩健中性的貨幣政策，及循序開放資本市場，將引導陸股進入「慢牛」型態，有利投資人中長期分批布局。

(時報資訊)