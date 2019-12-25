媒體公布最新民調，國民黨總統候選人韓國瑜支持度跌破15％，韓競總主委朱立倫25日到板橋陪立委候選人柯志恩掃街時指出，「你相信他這個民調嗎？」，朱立倫說，有在基層了解就知道，現在因民調蓋牌效應的非典戰法，已經很少人會參考這個民調了。

至於媒體問到有沒有可能「棄韓保宋」，朱立倫說，目前最重要的是要一步一腳印，今天下午有政見發表會，希望大家都表現很好。

(中時 )