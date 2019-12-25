高粱酒箱內藏匿走私香菸，岸巡幹員拆檢查獲。（岸巡提供／李金生金門傳真）

走私集團藏匿私貨闖關。高粱酒箱是常見偽裝之一。（岸巡提供／李金生金門傳真）

金門岸巡隊昨（24）日又在料羅港查獲一批藏匿於高粱酒箱內的走私香菸、香菇，全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」函送主管機關裁處。

岸巡料羅商港安檢所於昨天上午10時執行貨物拆檢時，察覺一批準備運往台灣的貨物棧板最底層高粱酒箱重量有異，立即會同海關離島派出課等單位進一步檢查，結果共起出疑似大陸香菇10箱重約37.87公斤及免稅香菸4箱共計56條，現場完成查扣程序及採樣，逕送農委會農糧署鑑定。

金門岸巡隊表示，金門地區已查獲多起疑似陸菇，不肖人士為突破查緝關卡，屢屢利用各式手法企圖蒙騙執法人員，至今已查獲40案總重達7076.96公斤，市價逾新臺幣1410萬。

岸巡強調，為避免消費大眾吃到未經檢驗的食材 並遏阻走私農產品破壞市場秩序，未來仍將會積極強化各港口及海岸地區查緝工作。民眾發現不法情事，也可利用海巡署「118」免費服務專線檢舉。

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(中時 )