滿意度墊底 柯自嘲：輸韓不簡單 11:052019/12/25 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲主持（圖）就職五周年記者會。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲（中）就職五周年記者會，強調堅持「做就對了」。（王英豪攝） 台北市長柯文哲（圖）就職五周年記者會25日舉行。面對記者提問，民調六都中施政滿意度墊底，柯文哲笑笑回應，要輸韓國瑜還真不簡單，但是自己還是堅持做就對了，民眾遲早會看到成果。（圖文／王英豪） (中時 ) #柯文哲 #韓國瑜 #滿意度 #五周年 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 吳宗憲想跟韓國瑜換女兒 04:102019/12/23 娛樂新聞 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 12:512019/12/23 政治 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 5成5市民滿意柯P執政 交通、環保滿意度攀升5年新高 14:492019/12/24 政治 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 柯文哲就職5年 5成5市民滿意 04:102019/12/25 地方新聞 韓國瑜考倒博恩 網驚呼：太神了！ 10:192019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓蔡宋都上博恩！網看完3點精闢分析：決定投.... - 政治 《博恩》後…韓黑崩潰：全公司同事都在聊韓國瑜 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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