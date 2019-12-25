台北市長柯文哲（中）就職五周年記者會，強調堅持「做就對了」。（王英豪攝）
台北市長柯文哲（中）就職五周年記者會，強調堅持「做就對了」。（王英豪攝）

台北市長柯文哲（圖）就職五周年記者會25日舉行。面對記者提問，民調六都中施政滿意度墊底，柯文哲笑笑回應，要輸韓國瑜還真不簡單，但是自己還是堅持做就對了，民眾遲早會看到成果。（圖文／王英豪）

(中時 )

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