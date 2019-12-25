仁寶副董陳瑞聰遭週刊踢爆擁熟女美容師到日本5天4夜幽會，而該美容師也常跟朋友炫耀，男友讓她每年出國超過6次，住的飯店、吃的餐點都是她薪水負擔不起的高消費，事實上，陳瑞聰在縱橫科技業多年，在業界的份量連鴻海董事長郭台銘，也要尊稱他一聲「二哥」。

2003年郭台銘發表了「電子五哥」的理論，並尊稱陳瑞聰是二哥。陳於去年7月接任仁寶副董事長，據《鏡週刊》報導，目前他仍是仁寶副董事長兼策略長、智易科技等10家公司董事長，身兼58家公司董事，以及4家公司總經理，身價估計有上百億元。

除了是郭台銘的「二哥」外，陳瑞聰還有一個響亮的名號—陳鐵嘴。此事可以回溯至2000年底，彼時TFT-LCD 價格面臨嚴峻考驗，價格下降飛快，他當時對面板價格提出預測，預估每片十五吋面板價格，到2001年中將會降到兩百美元，然而當時每片面板價格還維持在三百美元左右。事後，陳瑞聰預測的極其精準，「陳鐵嘴」一名也開始成為他的外號。

陳瑞聰登上新聞版面時總是喜事居多，在事業上風光有成，與妻子的感情也非常濃厚，令人欣羨，卻不想此次竟爆出這麼大的伴遊緋聞，令他愛妻形象毀於一旦。

(中時電子報)