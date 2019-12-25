台灣OTT正版影音平台「LiTV立視線上影視」舉辦「2019年最受歡迎綜藝人氣王」投票，在眾多節目中選出前8強，包括莎莎與郭彥均《WTO姐妹會》，吳宗憲、吳姍儒《小明星大跟班》，徐乃麟、曾國城、張文綺與徐凱希《天才衝衝衝》，王彩樺、沈文程、許富凱《黃金年代》，羅志祥、愷樂、邱宇辰與偉晉《娛樂百分百》，曾國城、五熊與卓文萱《型男大主廚》，黃子佼、卜學亮、宇珊與ALBEE的《超級同學會》，吳宗憲、KID與小鬼《綜藝玩很大》。

曾國城這次以《天才衝衝衝》、《型男大主廚》雙料入圍最受歡迎綜藝，被讚是用「腦」獲得粉絲青睞，因為這兩個超人氣節目共通點就是：《天才衝衝衝》帶領藝人與觀眾攜手加強反應能力，透過不一樣的競賽，讓腦筋靈活快轉，而《型男大主廚》則是運用最簡單的食材，巧思出最不平凡又健康的美食佳餚，曾國城表示《天才衝衝衝》與《型男大主廚》都是以「人」為出發的節目，很開心受到喜愛，因此除了催票外，也期許兩個優秀的節目能跟著大家一起長長久久。

永遠都處於忙碌狀態的吳宗憲（右），到年底更是行程爆炸。（LiTV線上影視提供）

永遠都處於忙碌狀態的吳宗憲，到年底更是行程爆炸，以《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》雙料入圍最受歡迎的他，錄製LiTV推薦影片時，首先便謝謝大家支持，讓兩個節目受到肯定與喜愛，一切榮耀都歸功於團隊跟所有觀眾，一點都不居功，目前除了固定節目錄影行程，他還有跨年與新春節目，根本沒有時間好好休息，但他總是把「觀眾就是自己的衣食父母，只要能帶給大家開心，自己就有精神與十足體力！」掛在嘴邊。

LiTV這次選出最受歡迎前八強，堪稱史上最難紀錄，因為每個節目流量積分都差距不大，讓工作小組多次陷入膠著，最後終於選出8強。「2019年最受歡迎綜藝人氣王」即日起投票至1月6日PM11點59分止。

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