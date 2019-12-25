卓越雜誌針對六都進行民調，桃園市長鄭文燦達到第二名，被新北市長侯友宜超越。鄭文燦表示，網路民調有些高跟低，很正常：另外台北市長柯文哲以及高雄市長韓國瑜民調並不理想，鄭文燦表示，柯市長和韓市長主要是因為分心，一個去選總統，一個去為了民眾黨在各地拚選舉。

鄭文燦表示，市民期待於市長，當然是希望市政第一，其他的黨務或是選舉行程是次要的。當然，韓國瑜市長現在是總統候選人，顯然他是沒辦法兼顧市政和選舉，這很明顯；不過，柯文哲市長因為現在幫民眾黨輔選，他很大行程也是在民眾黨選舉行程上，每個首長都一樣，雖然會有一些輔選的工作，但市政應該要占比較大的比例。

而12月25日就職滿一周年，鄭文燦表示，他是用平常心來作好每一天市政，本來的工作態度就是一天當三天用，早上7點到晚上11點，今天工作方式一模一樣，今天主要還是市政行程。

鄭文燦剛在市政會議剛宣布桃園在公立幼兒園以及公托中心的目標，公立幼兒園我們希望到達4成，公托中心雖然我們有推動準公共化，也是六都中成效最好的，我們保母簽約率已到達89％，私托中心簽約率已到達92％，我們還是希望大公托和小公托可以多一點，大公托大概150坪，可以收45個，小公托是35坪，收12個，家長的負擔大約只有6,000元。

另外也希望社宅、社區都能推動大小公托，讓年輕家庭就近方便，這個會議公立幼兒園和公托中心，鄭文燦說，他會親自主持土地取得會議，不過特別謝謝教育部支持，幼兒園提出18個新建幼兒園計畫，獲得教育部補助80％，包括建築跟設備費一共10億元。

另外，市府也提出16個學校的風雨球場計畫，一個是補助900萬，大概是1億4,000萬，我們選擇16個學校蓋類似天幕球場的風雨球場，對學校設施改善也很有幫助。

(中時 )