國民黨主席吳敦義今日出席活動時，面對媒體提問前立法院長王金平歸隊的看法。吳敦義回應，事情在還不成熟以前，不做評論。

吳敦義與前總統府資政趙守博、東吳大學副校長董保城、國民黨行管會主委邱大展等人，今日上午至台大醫院國際會議廳，參加「轉型正義與法治原則在和諧社會的重要性」座談暨專書發表會。

吳敦義表示，廉能政府、繁榮經濟、公義社會、和平的兩岸關係缺一不可。吳敦義也指出，過去行政院長任內和中國簽訂ECFA也是在行政院長任內簽訂，當時立法院長王金平也幫了很大的忙。

趙守博過去擔任政務委員期間，也兼任228基金會董事長。當時為了調查228，走遍全台各地。而印象最深的是，花蓮玉里的張家，一家三位醫生，都在228事件中受害。

趙守博表示，執政黨為了處理國民黨的黨產，特別設了黨產委員會。黨產不是不能檢討，但現在是行政權侵害了司法權。不是法治國家該有的作為。

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(中時 )