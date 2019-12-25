一名大陸籍駭客因提供和使用與重大網路攻擊有關的惡意軟體，兩年前在美國落網、認罪、判刑、月前服刑期滿返國，回到大陸原來的工作崗位，在一家中等專科學校傳授電腦相關課程，中包括一門網際網路安全課程。大陸外交部在英國媒體路透查證時指出，不掌握具體情況，外交部發言人表示，大陸政府堅決反對並依法打擊各種形式的非法網路活動。

路透發自上海的報導指出，大陸籍駭客于平安（音譯）原本是大陸一家中等專科學校教師，於2017年8月在洛杉磯國際機場被捕，當時他和一群老師去參觀一所美國大學。對於策畫網路攻擊的指控認罪，今年2月，于平安被判刑，美國聖地牙哥聯邦拘留中心服刑18個月。上個月，于平安被發現回到之前的學校繼續任教。

報導稱，判決書指出，此次網路攻擊的受害者包括晶片供應商高通（Qualcomm） 、航空航太和國防公司Pacific Scientific Energetic Materials Co、與遊戲公司Riot Games。公開的法庭文件中，並沒有披露駭客從這些公司盜取了哪些東西。

對此，高通未予置評。Riot Games發言人稱該公司並未丟失資料。Pacific Scientific未回復置媒體評請求。

據公開的法庭文件顯示，于平安擅長電腦網路安全和程式設計。他在網路攻擊案中提供的惡意套裝軟體，含一種名為Sakula的罕見軟體工具，駭客可以通過它對電腦進行遠端控制。不清楚該惡意軟體的開發者是誰、以及于平安又是如何獲得這款軟體的。

據報導，近10年來發生的部分很有名的網路攻擊，皆與Sakula有關。除了于平安一案詳細列舉的攻擊之外，還包括對美國醫療衛生保險商Anthem的攻擊，洩露數百萬名患者個人資料；美國聯邦人事管理辦公室（OPM）也曾遭到攻擊，數百萬現任和前任美國政府雇員及契約工個資被盜。但于平安沒被指控參與過這兩起案件。

(中時 )