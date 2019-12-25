耶誕節是傳遞佳音的時刻，讓人們感受溫暖，SBL九太科技籃球隊24日赴花蓮監獄參加「2019年寒冬問暖送愛心」公益活動，與獄友代表隊進行友誼賽，在歡笑聲中九太科技隊以2分險勝「花監同學隊」，快樂結束後山公益行。

「2019年寒冬問暖送愛心」公益活動，九太科技隊以熱情鮮明的黃色球衣出征，對抗身著深藍色球衣的花監同學隊，兩隊打的十分膠著，九太科技隊頻有美技演出，讓獄友驚呼連連，最精彩的一球是九太科技隊「雙衛合作」，由後衛柯旻豪傳球「空中接力」給後衛李愷諺灌籃，獲得現場觀眾的掌聲，最後九太科技隊只以一球之差險勝。

除了球賽之外，九太科技隊中場時間邀請藝人團體「Hot Shock」表演，前鋒勤明慶在聖誕夜被邀請上台，高歌一曲《浪子回頭》，更讓全場一同合唱情緒沸騰。勤明慶表示：「中場被拱上去唱歌，很多人讓我很緊張。但第一次來監獄參與活動，一切都很新鮮，是很有意義的活動。」九太社會福利基金會也捐贈教化器材給花蓮監獄，花蓮監獄也致贈感謝狀給九太科技、九太社會福利基金會。

法務部矯正署花蓮監獄典獄長葛煌明表示：「謝謝財團法人九太科技社會福利基金會、中華民國犯罪矯正協會共同主辦活動，為受刑人打氣、給他們溫暖，讓獄友知道沒被外界遺棄。九太科技隊從SBL第一季就來花蓮監獄做公益，還記得當時的球星哈孝遠、楊玉明玩得很開心，希望日後還能和九太籃球隊互動。」

中華民國犯罪矯正協會理事長林政宏說：「九太舉辦這樣的活動已經很多年，從九太過去還在SBL的時候就有了，這次重返SBL戰場就來到花蓮，別具意義，過往活動以藝人居多，這次九太籃球隊前來，鼓勵獄友多運動，出去後身體力行重新出發。」

九太科技籃球隊自民國91年起開始進行「愛心到監獄」的義行，17年來年巡迴花蓮、宜蘭、台北、高雄監獄，與受刑人進行籃球友誼賽，還邀請藝人任賢齊等同行獻唱，九太科技董事長沈會承希望喚起社會對受刑人的權益重視，讓獄友們也能夠在聖誕節感受溫暖。

(中時 )