蔡英文總統首場電視政見會後被網友批評「一直在看稿」，蔡英文幕僚強調，蔡總統與韓國瑜隔空交火部分，幾乎都是臨場表現。據了解，蔡英文總統這兩天已減少輔選行程的安排，專心準備政見。

對於被韓粉批評第一次政見會「連罵人都在看稿」，黨政人士今天也回擊，空口說白話的人不用稿，希望韓國瑜市長也不要一直看手板、看大抄。

蔡英文幕僚表示，事實上，第一場政見會蔡總統與國民黨候選人韓國瑜隔空交火，雙方你來我往砲火四射，當時蔡總統有多次都是脫稿演出，政見會共三輪，前幾分鐘回應韓國瑜部分，幾乎都是蔡總統的臨場反應，並非按照原本準備的稿子。

對於第二場電視政見會，蔡英文總統之前已強調，每場辯論，她都會認真面對。蔡英文幕僚也表示，總統仍會運用公餘的時間進行相關的準備，「該準備的都會充分準備」。

據了解，蔡英文總統本周一以來已減少輔選行程，周一僅安排晚間出席社福總盟感恩餐會，周二也只有上午出席國軍將官晉任布達暨授階典禮，今天上午也未有公開行程，就是希望能夠更專心的準備政見會，讓國人能充份了解她這三年多來的政績和未來四年的願景。

(中時 )