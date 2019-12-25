面貌精緻、身材火辣的「情色教主」雪碧，過去曾多次被瘋傳被包養、做S，但都遭她否認，並嚴詞強調自己是靠謙虛敬業才換得今天的成就，而今她竟遭週刊爆料她低調生子，且對象是「別人的老公」，還傳出正宮回應老公被搶會「就讓他」，似乎不敵雪碧，然男方否認雪碧介入其婚姻及祕密生子，澄清跟正宮去年底已離婚，一切子虛烏有。

回顧雪碧的演藝路，可謂人紅是非多，但她總表示是被抹黑，唯一件事她從不否認，就是對於整型一事毫不避諱，據《鏡週刊》報導，雪碧大方表示因當今美女很多，為了在業界能保持行情、搶贏工作，當然必須得隨時讓自己維持在最好的狀態，當時的經紀人也認了此事，表示女人追求完美沒有錯，覺得只要雪碧認為能幫助工作，微調一下無可厚非，她有權讓自己變得更美。

雪碧要求外貌完美到何等程度，去年她曾經穿著火辣出遊，結果被狗仔拍到熱褲底下的屁股蛋下垂鬆弛，讓她大受打擊怒吼：「為什麼我的屁股這麼醜！」，當下預約了醫美豐臀，診所員工也證實她花20萬用自體脂肪來做出翹臀，力求「像巴西跳嘉年華的舞者一樣翹」，也在諮詢過程中跟醫生吐露自己天生扁臀的苦處，表示有時為了工作要求，必須刻意拗腰、撅屁股，整天撐下來常抽筋，因此一直有做美臀的念頭，但都只是想想，直到被拍到「垮臀照」，才下定決心整形，並說「維持外表也是一種禮貌」。

(中時電子報)