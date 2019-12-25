為了協助青年投入亟需人才的產業，勞動部將從明年起試辦「產業新尖兵」計畫，只要是15至29歲本國籍、有訓練需求的待業青年，最高可以申請到10萬元的職訓費用。

據107年15至29歲青年勞工就業狀況調查顯示，青年離開第一份工作的原因除了是想更換工作地點外，工作獲得的待遇、福利及工作前景等，也是青年朋友找工作時關心的重點。

勞動部表示，AI人工智慧、5G時代的來臨，智慧數據與高速運算等科技引領各種商業模式或營運模式的創新，廠商對於人才的需求也將與時俱進，面對新的就業契機及挑戰，青年朋友可能擔心因技能不足無法搭上這一波熱潮，因此推出產業新尖兵計畫，希望強化青年職場所需技能。

勞動部提醒，青年申請時，應事先於登錄台灣就業通並完成「我喜歡做的事」測驗，以了解個人興趣，釐清參訓需求，再提出申請書並依訓練單位規定進行報名。參訓後應於線上回報，並取得結訓證書及保留繳費證明，作為申請補助的憑證。

勞動部官員表示，產業新尖兵計畫是投資青年方案其中一環，預計可以提供2千名青年參訓，青年參加本計畫指定課程結訓且取得結業證書後，可獲得50％自付額訓練費用補助，最高補助7萬元；如於訓後90日曾就業者，則補助80％訓練費用補助，最高補助可達10萬元。

(中時 )