新黨今日召開「住者有其屋 以租養房青年住宅新思維」記者會，並帶領記者參觀由僑福建設協助完成的十八坪樣品屋，強調只要相關政策配合，完全可以根據同一標準在各地建造青年住宅社區，讓入住的青年從第一刻就實際擁有房產，前十年只須還利息，落實住者有其屋，讓青年能在自己的土地上紮根。

新黨發言人王炳忠說，12月25日是行憲紀念日，也是西洋的耶誕節，新黨送給大家一個禮物，就是「以租養房」青年住宅的新思維。目前地方政府推出的社會住宅，都只租不售，三年一期，時間到了後不能再租，徒增更大的失落感。新黨推出的青年住宅概念，將青年住宅購屋制度化，由縣市政府按當地需要訂出不同的購屋及入住標準，青年從入住的第一刻起就實際是房子的主人，不用交頭期款，前十年也只要還貸款利息給銀行，以內湖為例，18坪一個月約付一萬四千元，十年後再還本。

土地來源部分，新黨不分區立委候選人林明正呼籲，未來政府若有國有地釋出，應優先拿來蓋社會住宅。

新黨全委會顧問、僑福建設董事長黃偉華說，他和新黨主席郁慕明討論了解新黨推動的思維後，協助打造出18坪樣品屋，證實只要好好利用空間作規劃，可住得既實用又充滿美感。新黨不分區立委候選人沈采穎強調，新黨進入立法院後會推動修法，讓新黨的青年住宅政策能施行。

(中時 )