共信-KY(6617)子公司紅日健達康(天津)已將「對甲苯磺醯胺注射劑(PTS302)」的藥學資料、進一步完善報告、適應症使用說明書及上市後風險控制計畫書送達大陸國家食品藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)，並獲得受理，藥證進入審核階段。

共信-KY指出，CDE已經完成對PTS302的審評工作，並進入前述四項資料的審評，等到這階段通過後，將改由「藥品認證管理中心」進行藥證核准前的最後階段－「GMP現場核查」，PTS302上市申請進度順利向前推進。

大陸合作夥伴紅日藥業公司在生產PTS302上有多年的豐富經驗，因此，共信-KY子公司紅日健達康公司對日後的「GMP現場核查」深具信心。由於PTS302是以「與現有肺癌治療手段相比具有明顯治療優勢」而獲CDE列入優先審評審批中的1類新藥題目，亦具有優先列入查廠的資格，日後若順利上市，將對公司營收帶來明顯挹注。

共信-KY表示，依據跨國IQVIA公司針對大陸肺癌嚴重氣道阻塞病人數量調查及藥品的訂價推估，PTS302在大陸肺癌氣道阻塞的市場規模可達人民幣24億元，且由於大陸空汙及抽菸等不可控因素的存在，市場潛力仍將擴大。

(時報資訊)