訊連(5203)將於明年1月7日舉行的CES 2020中，展出旗下FaceMe AI臉部辨識引擎及最新應用，包含智慧安控、智慧零售、智慧居家、智慧辦公室等多種IoT/AIoT應用場景。

FaceMe AI臉部辨識可提供硬體製造商及系統整合商在各式智慧應用中導入臉部辨識技術，應用在各種IoT/AIoT裝置及場景，如智慧安控、智慧門禁、智慧零售、智慧家庭等。FaceMe自發表至今，已與全球數百家客戶合作，於CES 2020中，訊連將展出FaceMe臉部辨識最新功能，以及與研華、宏碁雲端等廠商共同打造的AIoT解決方案。

訊連FaceMe可精準的偵測及辨識人臉，正確辨識率高達99.82％，於全球知名NIST臉部辨識技術基準測試中，準確度名列全球頂尖開發團隊之列。於智慧安控、門禁、智慧家庭等場景，可辨識出現於IP Cam攝影機、門禁系統及智慧門鈴的人臉，進行門禁管制或黑名單警示。此外，FaceMe可分析年齡、性別、情緒等臉部特徵，於智慧零售場景，可協助開發商建置人流分析、VIP及黑名單管理、分眾化電子看板廣告、Kiosk智慧資訊站及智慧機器人等多種解決方案。

(時報資訊)