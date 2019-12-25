台灣電商業龍頭廠—富邦媒(8454)旗下momo購物網搶攻歲末年終家電購物商機，針對家電產品推出momo《家電年終大促》活動開跑，預估將帶動家電買氣成長40%。

根據富邦媒旗下momo購物網公布《2019十大家電熱銷榜》，綜觀熱銷商品回顧過去整年，發現「節能」、「智能」、「小坪數」以及「momo獨家」成熱銷關鍵，看好年終採買、春節置辦兩大家電購買潮，momo購物網推出momo《家電年終大促》活動，精選商品5折起，加碼多項萬元家電滿額抽，預估帶動家電買氣成長40%。

富邦媒今年前11月業績表現亮眼，旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄受惠於雙11爆棚買氣，momo多元行銷活動、資訊網路升級，加上多元支付業者的響應，網路購物年增率達44.6%，業績占比更突破90%，帶動momo富邦媒11月合併營收66.81億元，月增64.35%，年成長40.37%，創下單月歷史新高，年增率也創下近23個月以來新高，累計1至11月合併營收約466.7億元，年增約23.5%，已超越去年全年合併營收，再創歷年同期新高；受惠於雙12(12月12日)促銷奏效，momo富邦媒今年雙12再創業績高峰，網路購物單日業績約較平日成長6倍，年增約30%，突破12月單日歷史新高，可望帶動富邦媒12月合併營收表現，預估全年合併營收可望突破500億元。

(時報資訊)