史記文化號召14名學者共同出版「台灣的抉擇—從孫中山談起」一書，今天舉辦新書發表會。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國代表作者群宣讀共同聲明：民進黨已經背離國父孫中山先生建國理想，我們要誠懇地呼籲所有愛台灣的朋友們，在這次選舉中踴躍投票，團結一心，下架空心蔡！

史記文化董事長鄭旗生表示，這幾年在台獨人士囂張、跋扈、專斷下，兩岸很難找到合理對話。因此今年四月份召集一群教授以書文孫中山先生思想作為兩岸融合平台，讓兩岸可以在孫先生號召下，開啟融合發展的對話，只有對話台灣才能真正免除於恐懼、獲得幸福。

龐建國說，他在書中研究習近平所提的「新時代中國特色社會主義思想」，比起馬列思想，更加靠近孫中山思想，「只要中國大陸持續改革開放下去，就會跟孫中山思想連結，如果我們能以孫中山思想為紐帶，兩岸之間和平統一可能性會大大增加。」

龐建國宣讀聲明指出，這次選舉如果蔡英文不下台，台灣將一路沉淪，難以回天。因為蔡英文激化兩岸對立，讓台灣的「悶經濟」和「斷外交」無解；蔡英文浪費人民血汗錢，揮霍國家資源，吃相難看地分贓自肥和打擊異己，讓台灣陷入「臟政治」和「苦社會」的暗黑內耗。

龐建國宣讀聲明表示，在我們周遭卻還有許多「知識藍、「經濟藍」或「中間力量」的朋友們，不想去投票，放棄票投韓國瑜及藍軍立委候選人，這樣的後果就是放棄下架蔡英文。所以，我們要發聲，我們要呼籲，我們要拜託所有真正愛台灣的朋友們，在此關鍵時刻，起而行、去投票，下架民進黨，下架蔡英文，讓台灣真正安全，讓人民口袋有錢！

(中時 )