美股周二呈小幅漲跌局面，台股在外資放假，量能萎縮下，台積電(2330)今早在平盤附近盤整，加權指數小幅震盪，國巨(2327)領軍被動元件族群續強；特斯拉概念股由貿聯-KY(3665)、美琪瑪(4721)等全面強攻，台股由題材股接棒力撐人氣及指數。

耶誕節前夕，美股提早收盤，道瓊工業指數跌36.08點，跌幅0.13%；標準普爾500指數跌0.63點，跌幅0.02%；那斯達克指數漲7.24點或0.08%，為8,952.88點，連續第9日改寫收盤新高。

過去一周，美中兩國完成首階段貿易協議的樂觀進展帶動美股迭創歷史新高，投資人在放假前縮手，周二美股標普500指數和道瓊工業指數微跌。周三（25日）為聖誕節，美股將休市。

台積電在上周四除息呈現貼息後，本周以來股價呈現整理，目前外資對台積電呈現小幅買賣超的情況，台積電今早股價在平盤332元附近狹盤；股王大立光(3008)今早小漲，台股電子股指數早盤小漲。金融股在富邦金(2881)小跌，金融股指數小跌。

美國電動車大廠特斯拉周二股價續漲6.03美元至425.25美元新高，漲幅1.44%，帶動台灣供應鏈聯袂衝刺，美琪瑪、康普(4739)、貿聯-KY、和大(1536)等指標股強攻。人氣族群方面，產業景氣回春及報價看漲的國巨(2327)領軍被動元件股華新科(2492)等早盤續強。

另外，醫美保養品牌DR.WU達爾膚(6523)，董事會決議提撥資本公積每股配發現金股利10元，現金殖利率逾15%，預計明年第1季配發，股價強勢漲停。

(時報資訊)