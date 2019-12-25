台經院25日公布11月台灣三大營業氣候測驗點，其中製造業營業氣候測驗點為93.42點，較上月修正的92.13點增加1.29點，台經院表示，由於中美計畫簽署初步貿易協議，新增關稅得以暫緩執行及調降部分已徵關稅，中美緊張情勢緩解，有助於恢復國內市場信心，加上半導體先進製程持續更新，使得台灣傳統產業與電子零組件廠商對未來半年景氣看法轉佳比例高於上月。

而在服務業及營建業方面，11月服務業營業氣候測驗點為87.52點，較上月修正的88.06點減少0.54點，連續四個月呈現下跌；營建業營業氣候測驗點為101.55點，較上月修正的102.50點下跌0.95點，再度終止短暫上揚局面轉為下跌。

台經院指出，在對外貿易方面，受到比較基期較低、年底銷售旺季、國際油價走高以及5G通訊需求升溫等因素影響，使得台灣11月出口年增率由負轉正，從原本10月衰退1.51％轉為本月成長3.25％。

進口方面，台商持續回台投資帶動設備進口，且半導體設備購置帶動的資本設備強勁上揚66.3％，創下2010年10月以來最大增速，加上小客車需求增溫，帶動消費品進口成長，讓11月進口年增率結束先前連續4個月負成長轉為正成長，由10月衰退4.04％來到成長5.77％。

(旺報 )