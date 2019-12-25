全球第二大指數公司富時羅素24日宣布，將進一步擴大其在亞太地區的可持續發展投資分析。在富時羅素的ESG（環境、社會責任及公司治理）評級和數據模型中，增加對A股的覆蓋範圍，目前擴展至約800支A股。此舉使得富時羅素ESG對中國大陸上市公司證券的覆蓋範圍提升到1,800支。

上海證券報25日報導，富時羅素表示，A股是全球第二大經濟體的增長驅動力，涵蓋從金融服務到科技創新等各類企業股票。中國近年來的政策和發展受到市場參與者的歡迎。

作為2018年富時股票國家分類審核結果的一部分，A股作為次級新興市場，從2019年6月開始逐步被納入富時全球股票指數系列（FTSE GEIS），納入的第一階段預計於2020年3月完成。

亞洲其他市場方面，富時羅素對日股的ESG研究已擴展至約1,300支股票。富時羅素涵蓋氣候、篩選和ESG評級在內的詳細的可持續發展投資分析，已覆蓋整個亞太地區超過4,300多支股票，目前對全球股票的總覆蓋量達到7,200支，以支持投資人履行盡責管理責任及在全球範圍內將ESG融合進其主動和指數化投資策略。

2019年稍早，富時羅素還宣布將澳洲小型股納入富時羅素的ESG研究範疇，將澳洲股票的覆蓋面擴展到約280支。

倫敦證券交易所集團（LSEG）亞太區資訊服務部負責人、董事總經理白美蘭表示，「我們很高興能夠擴大對中國和日本的ESG評級覆蓋，這標誌著富時羅素正持續增加對亞太市場的投入。全球市場參與者越來越希望能將可持續發展投資納入其投資理念和指數化投資戰略」。

(工商 )