前高雄市警局旗山分局嶺口派出所長徐洪貴，4年前向轄區居民以募集機車活動的名義，募得5萬元後挪為私用，市警局接獲檢舉展開調查，徐男才將款項歸還給捐款人，最高法院斥責他圖一己私利，假藉職物上之機會詐取財物，將徐男依貪汙罪判刑3年8月確定。

本案爆發時洪男距退休僅剩13天，後因此案遭停職，停職前月薪含加班費約8萬7000元，他因利用職務詐取5萬元，非但要入獄服刑，且4到5萬元的月退金也無法領取。

檢方起訴指控，徐洪貴在2012年至2017年擔任嶺口派出所所長期間，以購買警用機車及派出所備勤室添購電視機等名義，向轄區廟宇募得5萬元及1台電視後，卻飽入私囊。

橋頭地院認為徐男所為與職務無罪，依普通詐欺罪判刑9個月，但高雄高分院認為侵占電視機部分，因罪證不足判處無罪，但5萬元部分因是利用職務取得，改依貪汙罪論刑，將他判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )