警方以車追人，在瑞芳工業區移工宿舍查獲逃逸機車與越嫌。（許家寧翻攝）

阮姓移工辯稱下車攙扶老婦，但老婦不慎跌落邊坡。（許家寧翻攝）

老婦跌落溪邊被警消吊掛上來，所幸傷勢不重。（許家寧翻攝）

平安夜不平安，新北瑞芳一名8旬杜姓老婦昨晚9點多在楓林橋散步時，突然遭一輛機車撞倒，令人髮指的是，嫌犯將婦人撞倒後，竟將老婦推下路旁邊坡，老婦被吊掛救出後，飽受驚嚇無法言語，警方2小時逮獲逃逸阮姓越籍移工（33歲），依肇逃、殺人未遂送辦。

正在附近客運站聊天休息的司機，目睹老婦被人撞倒後，肇事騎士疑似想滅證，將杜婦推下邊坡，隨即牽車逃逸，警消晚間9點半將婦人吊掛救起，女兒心急如焚向警方說，稱媽媽在附近散步，沒想到撞人後不報案，還把人丟下去，痛斥「太狠心！」

老婦跌落溪旁，受有多處擦傷，幸意識清楚，沒有生命危險，受驚嚇心情未平復，無法描述事發過程；警方將現場遺留血跡、晶片鑰匙、半罩安全帽帶回採證，過濾周邊監視器，鎖定瑞芳工業區33歲阮姓越籍男子，立即前往移工宿舍查緝。

警方指出，阮男來台工作2年，嫌犯落網後當時下車要攙扶老婦，但老婦卻不知為何翻落邊坡，經調查阮男無照駕駛、並無酒駕，逃逸機車為前任移工離台後留給同鄉們代步之用，今早偵訊後依殺人未遂、肇事逃逸等罪移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )