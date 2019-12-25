2020春節共有7天，台灣高鐵對此規劃，1月21日至1月30日為春節疏運時段，加開424班次列車，而車票也於今（25日）凌晨開訂。截至今晨8時，訂票總數已達46萬7千多張，而高鐵也提醒旅客，網路訂票後，需注意付款截止期限，以免逾期付款導致座位沒被保留。

高鐵春節返鄉車票在今天凌晨開搶，根據《自由時報》報導，有民眾表示，今天凌晨高鐵的訂票系統塞爆，顯示使用者人數已達上限，完全進不去，因此決定隔幾天再去看看，有沒有人忘記付款而多出來的票。不過，也有不少網友持反對意見說，今年的票很好買，大概3分鐘就買到了！

高鐵公司表示，今年訂票期間都有專人監測系統，而各訂票通路都維持正常的訂票效率。而針對系統顯示使用者達上限的情形，高鐵解釋，訂票系統於同一段時間就只能容納2.2萬人在線上，超過可能就會出現民眾暫時進不去的狀況，但通常稍等一下就會恢復。

此外，據高鐵統計，今年開放訂位4分鐘內，就成功完成7萬5千多張票的訂位、15分鐘內就達到16萬4千多張的訂位、1小時內就有約39萬多張訂位，截至今天上午8點，總訂位數已達46萬7千多張。

高鐵也提醒旅客，訂票之後需於需於3日內（含訂票當日）完成付款，方能保留座位，若是逾期未付款，座位將被重新釋出，而未訂到理想班次的旅客，也別著急，可於3日後再嘗試看看訂位，也許就有釋出的車票。

(中時電子報)