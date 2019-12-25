台中市府送給中火2號機、3號機操作許可證予以廢止的「黑色耶誕禮物」，但也有報佳音，其餘8部機組將依據有無違規准予展延許可證，有效期限依《空汙法》分別給予2年、4年展延期限，即三次違規均有操作的三部機組（6、7、10號）展延至2021年12月31日，其餘五部機組(1、4、5、8、9號)配合新通過《空汙法》規定，給予展延至2024年12月31日。

市府今日舉行開低碳城市推動委員會，市長盧秀燕說明中火違反《台中市管制生煤自治條例》規定的處置，有關中火許可證，因違法情事已達情節重大，透過公權力強制要求中火減煤「時間已經迫在眉睫」！

市府依據空氣汙染防制法規定，為了杜絕火力全開及落實台中市管制生煤自治條例，市府決定對於中火2號機、3號機的操作許可證予以廢止。

盧秀燕強調，「減煤4成、汰舊換新」是市府管制中火不變的原則，為捍衛台中的天空，守護市民的健康，市府一定採取必要手段，廢止中火2號機與3號機許可證，遏止超量使用生煤，溫室氣體相較2018年可減少683萬噸二氧化碳，呼籲台電新建燃氣機組，要同步安排對應容量的老舊燃煤機組除役，市府絕不接受中火機組不減反增。

環保局長吳志超表示，中火屢次違規的細節，中火超量使用生煤，環保局已於12月3日及12月14日處以300萬元及600萬元罰鍰，並命限期改善。12月23日第三度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，屬違規情節重大，其中老舊的2號機與3號機連續3次被查獲違規情事，將依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

(中時 )