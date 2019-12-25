台灣知識份子為對的事挺身而出，那份執著得到最溫暖的回敬！台大醫院前副院長王明鉅表示，日前在街頭遇見兩位陌生人，他們向他致謝，讓他們更了解台灣能源問題與核電的重要。在路上遇到這樣的歡迎，他忍不住多說兩句，竟開始哽咽起來，他說面對支持者，「我感動，我激動，我不後悔。」

無法再容忍蔡政府一意孤行錯誤的能源政策，台大醫院前副院長王明鉅秉持著知識份子良心，窮盡任何可能拚命為核能發電發聲，而他的付出得到陌生人最直接而溫暖的回饋。

王明鉅日前在臉書上發文說出「面對陌生人的哽咽」。他說，走在回家的路上，迎面而來二位年紀約三十來歲的年輕男生。其中一位戴著很年輕的帽子，一直看著他。等到擦身而過的時候，他稱呼他為副院長，說見過他在說明核能的影片。

他並向他身旁的另一位年輕人介紹，「這就是那位談核能的台大醫院副院長」。王明鉅連忙糾正他說，「我不是副院長，我只是前副院長。他對我說，感謝我對核能發電的清楚說明解釋，讓他們更了解台灣的能源問題與核能發電的重要。」

在這個帶有涼意的夜裡，路上遇到了這樣的歡迎，王明鉅停下腳步多說幾句。他向他們說，核能對台灣太重要了，實在不該放棄。而且最糟糕的是，這個錯誤的能源政策將會造成不可逆轉的重大錯誤。

他還說，人都會犯錯，政治人物更常常犯錯。人犯了錯，我們常會給他第二次的機會。但是根本不應該和政治扯在一起的專業能源問題，卻被政治人物用意識型態，將台灣導向一個不可逆轉的錯誤未來，而這個錯誤將再也沒有第二次機會。

王明鉅說，實在無法忍受讓這麼可怕的錯誤繼續下去。身為一個知識份子，實在無法眼睜睜著看著我們大家共有的台灣，就這麼被政治人物帶向無法彌補的錯誤方向，而繼續保持沈默。王明鉅認為，自己不能不說話，一定得站出來說話。

向陌生人說著說著，王明鉅聲音開始微微顫抖，哽咽了。他知道，再說下去很可能立刻會哭起來。王明鉅趕緊舉起雙手抱拳，向他們作揖致意，感謝他們的支持，轉身離去。黑暗中沒人看得清他的眼睛，但他知道，可能那兩位年輕朋友也知道，他的眼眶中含著淚水。

王明鉅最後說，謝謝這兩位朋友的支持，「我感動，我激動。我不後悔。自反而縮，雖千萬人吾往矣。」

(中時電子報)