邱毅等人公布南風公司回報民進黨中央攻擊賴清德等人的成果報告。（黃福其攝）

南風公司回報民進黨中央的成果報告，也臚列51個楊蕙如網軍帳號。（黃福其攝）

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅組成的「耀正毅」連線，今再度舉辦「民進黨的暗黑網軍」記者會，公布民進黨中央以南風整合行銷公司、惟勤公關公司養網軍的具體資料，內容顯示民進黨網路攻擊賴清德、呂秀蓮等黨內同志及柯文哲，還假扮時代力量網軍攻擊柯文哲，以及民進黨網軍把楊蕙如網軍51個帳號列「友軍」等資料。

「掩耳盜耳，不能掩蓋豢養網軍的事實。」3人強調民進黨以網軍分化、挑撥、離間、攻擊政敵及綠營人士已是具體事實，除了提醒楊蕙如小心成為「尹清楓第二」，也呼籲全民即日起到全台各民進黨立委候選人競選總部，要求民進黨交出楊蕙如，否則明年1月11日用選票制裁民進黨。

邱毅今天出示民進黨民進黨中央新聞輿情部陳泳璋與擔任南風整合行銷公司董事的綠委黃國書前助理湯文馨，在2018年7月23日下午1點27 分的電子郵件，內容是履約第二期付款事宜，證實民進黨與南風確已履約執行，並指民進黨中央除了2018年委託南風公司，2017年網軍則是由惟勤公關負責。

邱毅等人進一步出示南風公司每半個月一次回報民進黨中央的執行成果，內容包括以「賴功德」、「祖母綠」攻擊賴清德、呂秀蓮等人，並分析柯文哲網軍頭「小董」董德堉也遭民進黨掌握、分析，並意圖收買。成果報告裡也直指民進黨網軍反串時代力量網軍，攻擊柯文哲，終於打得時力與柯文哲有裂痕。

對於綠委黃國書指湯文馨在2017年11月已離職，除了提告並指邱毅烏龍爆料。邱毅出示賴清德今年11月出席黃國書舉辦草地音樂會的照片，湯文馨仍在場，反駁黃國書根本是作賊心虛、胡言亂語，賴清德如今不知作何感想。

蔡正元則指出，南風公司回報民進黨的成果，臚列楊蕙如手中51個網軍帳號列為「友軍」，還計劃收買目前在北農當董事長特助的柯文哲網軍頭「小董」；他要善意提醒柯文哲，網軍師長被民進黨收買，有多危險。邱毅批平，民進黨不好好治國，卻把精力用在怎麼攻擊、分化、收買別人。

張顯耀說，民進黨中央承認與南風簽約，表示只是「蒐集輿情及分析」，但資料顯示民進黨網軍作四件事，一用網軍攻擊並暗黑醜化、妖魔化政治對手，包括黨內不同派系及看法的人，例如賴清德及呂秀蓮；二是分化醜化別人，去年九月醜化駐日大阪辦事處長；三控制輿論走向；四拉攏收買不同的網軍。

張顯耀說，民進黨中央不只授權，且定期與南風舉辦工作會議，對暗黑網軍修正方向、下指導棋，民進黨主席卓榮泰應出來交代，且他們正式要求民進黨中央交出楊蕙如，楊是民進黨御用工具。他們也呼籲全國民眾到各地立委總部要求找出、交出楊蕙如，否則明年1月11日投票制裁民進黨。

(中時 )