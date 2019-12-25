利比亞救援隊發言人表示，首都的黎波里（Tripoli）東部近郊果菜市場今天發生炸彈爆炸，造成4名平民身亡和6人受傷。

救援隊發言人阿里（Oussama Ali）告訴法新社：「爆炸裝置針對塔朱拉（Tajoura）果菜市場攻擊，造成平民4人身亡、6人受傷。」

利比亞目前分裂為兩個敵對政府，獲聯合國承認的全國團結政府（Government of National Accord）設在的黎波里，效忠的軍隊指控敵方為了呼應東部的利比亞強人哈夫塔（Khalifa Haftar）而襲擊一處「平民區」。

哈夫塔軍隊自4月以來，不斷對利比亞首都展開攻擊行動，但未立即回應這起攻擊事件。

法新社一位在現場的攝影師證實，炸彈在果菜市場附近爆炸，這處市場位於效忠全國團結政府軍隊控制的區域內。

攝影師表示，炸彈碎片掉落在汽車及建築上，範圍延伸數十公尺。

根據聯合國上週公布的數據，自4月以來，的黎波里周圍的戰事造成平民至少284人身亡、363人受傷。同時，超過14萬利比亞人被迫逃離家園。

(中央社)