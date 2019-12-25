台南警方查獲50元偽幣（上），（台南市警二分局提供／曹婷婷台南傳真）

10月間，台南市區數間選物販賣機店(俗稱夾娃娃店)的兌幣機內發現50元假銅板，經中央造幣廠鑑定為偽幣，台南市警二分局長王森瑒隨即成立專案小組全力調查偵辦，在專案小組鍥而不捨追查2個月，24日循線逮捕涉案持有及使用偽幣的嫌犯，並在其自小客車內查獲近90餘枚50元偽幣。

選物販賣機店近期如雨後春荀般成立，為考量人事支出成本，店家通常不會再另行僱用員工駐點，且通常為方便民眾遊玩設置兌幣機臺，以新台幣100元紙鈔或50元硬幣來兌換10元硬幣；犯嫌看中這點，便將其持有50元偽幣投入兌幣機內兌換5枚10元硬幣，經店家發現兌幣機內有數枚50元偽幣便立即報警鑑定。

轄區警二分局專案小組全力鍥而不捨追查2個月之下，循線逮捕涉案持偽幣的嫌犯，並同時在其自小客車內查獲近90餘枚50元偽幣，全案將依詐欺罪及行使偽造貨幣罪移送台南地方檢察署偵辦並將持續調查偽幣來源，以免流入市面妨礙金融秩序。

警方強調，真正50元幣邊有滾字「NT﹩50◇」等呈正反順序排列，背面左右各轉15度，也能看見「五十」、「50」防偽隱藏圖案，另在硬幣背面也有清楚、凸出盲人點，提供觸摸辨識用，但偽幣製作通常不夠細緻，圖案或字樣清晰度較差，警方呼籲，中央造幣廠官方網站有教人如何辨識真偽，民眾可多加運用。

(中時 )