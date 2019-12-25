網友大讚韓國瑜氣度。（圖／翻攝PTT）

國民黨總統候選人韓國瑜昨（24）日上《博恩夜夜秀》，成功引發話題，一開場就自嘲「你們最愛的韓導來了」，對於博恩的直球也見招拆招，讓原本不挺韓的網友看完也對他改觀，也有人點出，韓國瑜的幽默是蔡英文做不到的。

PTT網友指出，韓國瑜自稱韓導，但如果變成「各位博恩的觀眾大家好，我是你們的空心菜。」覺得蔡英文不可能這樣幽默自嘲，論氣度，還是韓國瑜高了一個層次，嘻笑怒罵由人。

該網友認為，韓國瑜的主要使命就是帶領台灣走出去，把台灣能量釋放出來，現在最怕的是國際間慢慢將台灣忘了，已經不知道台灣是誰，屆時我們會變成國際的邊緣人，「兩岸關係，和氣生財」是韓國瑜的指導原則，百姓苦太久了，若繼續這樣下去，或ECFA沒能續簽，台灣就完蛋了。

對於韓國瑜在博恩夜夜秀的表現，不少網友肯定他的口才及氣度，表示「沒想到韓一點都不緊張地去面對90%不喜歡他的觀眾，還能談笑自如，自嘲娛樂！！他的內心真的太強了！！」「看完覺得韓總更穩惹」、「點閱率熱的不得了 韓要大逆轉了嗎？」

(中時電子報)