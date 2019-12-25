台北市長柯文哲就職滿5周年，但根據《寶島通訊社》24日公布民調顯示，民眾對於柯文哲不滿意度高達66.6％，高雄市長韓國瑜不滿意度達66.4％，令號稱「財經網美」的胡采蘋直言「罷柯比罷韓容易」。柯25日表示，有可能啊，人家罷韓50萬人、擁韓35萬人，我去叫人擁柯都叫不到3500人，網路會萬人響應、1人到場。

柯文哲酸說，他民調要做得比韓國瑜低不簡單，這民調太厲害，世上什麼奇怪的民調都有，就看一看，民調要看趨勢，單一民調很難判別，北市每半年就做一次民調，現在就算差，但也比半年前好。

針對罷柯比罷韓容易，柯文哲嘆道「唉～也是有可能啊！」強調他像沒殼的烏龜，政黨還是有保護圈，人家罷韓50萬人、擁韓35萬人，他現在去外面說「要擁柯！」他看是叫不到3500人，真的啊，人家若要罷免柯，他要找人來護航，然後「網路響應萬人，到場只有1人」。

柯說，還是要承認政治要有組織，他很不喜歡，但還沒想到突破的辦法，現在還在想，但大家也不要對民眾黨期望太高，9月創黨到現在才3個多月，是能期待多很厲害？至今沒被消滅，已經很了不起了。

(中時 )